Staphorst moet rapport windmolenpark aanpassen

Vier turbines

De gemeente Staphorst wil tussen de dorpskern en Boswachterij Staphorst een windpark van de lokale coöperatie Wij Duurzaam Staphorst mogelijk maken. Het gaat om een windpark met drie of vier turbines en een totaal vermogen van ten minste 12 megawatt. Voordat de gemeenteraad van Staphorst besluit over de omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Aan de Commissie m.e.r. is gevraagd het rapport te toetsen.

Informatie ontbreekt

Volgens de Commissie M.E.R. is het rapport helder van structuur en geeft het een goed beeld van te verwachten milieueffecten. De Commissie mist echter op enkele onderdelen nog milieu-informatie. ,,In het rapport is nog niet onderzocht of grondwaterbemaling nodig is voor de aanleg van het windpark en wat de effecten daarvan zijn. Dit is van belang omdat het nabijgelegen natuurgebied Boswachterij Staphorst gevoelig is voor verdroging. Als de aanleg tot verdroging van het gebied kan leiden, is het nodig om te onderzoeken of dit kan worden voorkomen.”