Staphorst of Epe: Waar worden de lekkerste gehaktballen van Nederland gedraaid?

Keurslagers Bergerslag uit Staphorst en Horst uit Epe maken kans om hun gehaktballen binnenkort de beste van Nederland te mogen noemen. Beide slagers staan in de top 10 bij de vakwedstrijd van de Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS). De één is verrast, de ander vooral heel blij.

,,Dit is weer een kroon op je werk'', zegt Marco Jurriëns, eigenaar van Keurslager Horst uit Epe. ,,We doen al vier jaar mee en zaten al een aantal keer dicht tegen de top 10 aan en nu is het gelukt.'' Voor Keurslager Bergerslag uit Staphorst is het een grote verrassing. ,,We hebben nog nooit eerder meegedaan en staan nu meteen in de top 10'', zegt medewerker Rudie Troost. ,,We zijn één van de weinige slagers uit Noord-Nederland in die top 10. Dat is ook wel speciaal.''

Gokje

Beide slagers laten weten dat de gehaktbal echter niet hun vaste specialiteit is. Troost: ,,We hebben veel verschillende specialiteiten. De bal was eigenlijk een klein gokje, maar we besloten gewoon een keer mee te doen. We hebben verschillende soorten gehaktballen gemaakt, alle collega’s laten proeven en de lekkerste opgestuurd.''

Maar wat maakt juist de gehaktballen van deze twee slagers zo speciaal? Jurriëns: ,,Wij gebruiken pure ingrediënten. Wij gebruiken daar varkens voor die een beter leven hebben gehad. We maken alles zo puur mogelijk, we voegen bijvoorbeeld ook geen hulpstoffen zoals E-nummers toe.'' Volgens Troost moet de gehaktbal vooral een goede structuur hebben. ,,En de bal moet lekker sappig zijn en niet uit elkaar vallen.''

Kleinste details

Op maandag 2 oktober horen de slagers tijdens de Noordelijke Slagers Manifestatie in Zwolle of zij de lekkerste gehaktballen van Nederland hebben gedraaid. Volgens Troost zijn de kleinste details bepalend voor de winst. ,,Het gaat om hele kleine dingen. Als de gehaktbal op sommige stukken net niet helemaal rond is, ben je zo wat punten kwijt. We moeten afwachten hoe streng de jury zal zijn. Het is vooral hopen.''

Quote Als de gehaktbal op sommige stukken net niet helemaal rond is, ben je zo wat punten kwijt Rudie Troost