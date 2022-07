Staphorst opent telefoonlijn en mailadres voor boeren om hun zorgen te uiten

Fietser niet aanspreek­baar na nachtelij­ke val bij Meppel: wat is er gebeurd?

Een man uit het gehucht De Schiphorst tussen Meppel en De Wijk is bij een nachtelijke val op de fiets ernstig gewond geraakt aan zijn hoofd. Of het ongeluk was, of dat er misschien iets is gebeurd wat het daglicht niet kan verdragen, kan hij zelf niet vertellen. Daarom is de politie op zoek naar getuigen.

