Staphorst overweegt verbod op vuurpijlen bij boerderijen aan De Streek

Er gaat tijdens jaarwisseling geen vuurpijl de lucht in aan De Streek in Staphorst. Daar streeft burgemeester Theo Segers naar. Bewoners van de honderden met riet gedekte monumentale boerderijen aan de Oude Rijksweg en Gemeenteweg hebben volgens hem iedere jaarwisseling een slapeloze nacht door het op de loer liggende brandgevaar.

Segers wil binnenkort met de gemeenteraad overleggen hoe dat onheil is af te wenden. Gemeenten mogen sinds juni van dit jaar zelf bepalen of ze vuurwerk tijdens de jaarwisseling toelaten, verbieden of een centrale plek bieden. ,,Ik betreur het dat de landelijke overheid geen standpunt heeft ingenomen, en de hele vuurwerkproblematiek afwentelt op de lokale overheden", zegt Segers, die daarom noodgedwongen zelf in actie komt.

Hij is allerminst voor een totaal verbod op het afsteken van vuurwerk, maar een discussie over wat wel of niet kan in Staphorst is urgent. De gemeenteraad, met de wetenschap dat vuurwerkbeleid nu daar op het bordje ligt, is volgens Segers aan zet.

De fractie van de SGP wil al jaren dat er een einde komt het afschieten van vuurpijlen boven de traditionele dorpsbebouwing. ,,Dat is hier letterlijk spelen met vuur", aldus raadslid Roelof Slager. ,,Als je goed nadenkt, is het ronduit belachelijk dat vlakbij rieten daken vuurpijlen de lucht in gaan. Een schoorsteen moet aan allerlei eisen voldoen, maar tijdens de jaarwisseling mag iedereen het vuur laten regenen boven rieten daken. Dat moeten we niet meer willen."

Emmers water

Hij weet dat veel bewoners van oude boerderijen in Staphorst en Rouveen nu niet meer kunnen doen dan emmers water klaarzetten, tuinslangen alvast aansluiten en uitrollen, maar vooral wakker blijven. ,,Het komt voor dat vuurpijlen zich in het riet boren. Gelukkig zijn de daken in december meestal vochtig, maar vlak onder het eerste natte laag riet is het kurkdroog", aldus Slager.