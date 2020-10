Staphorst pakt illegaal dempen sloten en inpikken bermen aan

In Memoriam Fons van Groeningen zette Blokzijl op de culinaire kaart met Kaatje bij de Sluis

30 september Als Fons van Groeningen in 1974 niet samen met zijn vrouw Anneke Kaatje bij de Sluis had geopend, was Blokzijl mogelijk maar ‘een doods stadje’ gebleven. ,,Hij heeft Blokzijl en Kaatje op de culinaire kaart gezet", stelt zijn voormalige chefkok André Mol. Van Groeningen overleed afgelopen zaterdag.