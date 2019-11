Staphorst schakelt bureau BING in voor integriteitsonderzoek

Naar aanleiding van de berichtgeving in onder andere de Stentor van de afgelopen tijd over mogelijke integriteitsschending van leden van het college van B en W in Staphorst is besloten een integriteitsonderzoek in te stellen. Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) is gekozen als onafhankelijke partij om dit onderzoek uit te voeren.