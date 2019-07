Staphorst staat voor pijnlijke keuzes

,,Het hebben van een begroting met een tekort is voor onze gemeente een, in negatieve zin, uniek gegeven. Het is echter een landelijk beeld. Nagenoeg alle gemeenten hebben te kampen met hoge uitvoeringskosten van het sociaal domein en een daling van de uitkering uit het gemeentefonds’’, aldus Mulder. In de raadsvergadering van 10 september wordt duidelijk waar de raad de bezuinigingsaccenten legt. Nu al beseffen de politici dat het impopulaire maatregelen zullen zijn. ,,Dit stelt het college en de gemeenteraad voor dilemma’s omdat het keuzes betreft die niet aantrekkelijk zijn", aldus Mulder.

,,Een begrotingstekort is een heel bijzondere situatie voor Staphorst. We zullen in actie moeten komen‘’, stelt Erik Hattem (SGP). Gezien de financiële donkere wolken heeft Hattem een vreemd gevoel bij de uitbreiding van het personeelsbestand met 11 fte. Dat heeft ook Liesbert Lubberink (PvdA). ,,Er ligt een akelige begroting. Uitbreiding van het personeelsbestand én een forse bezuiniging gaat niet samen. Misschien moeten we maar eens erkennen dat we het als zelfstandige gemeente niet meer alleen kunnen. Er komen steeds meer taken op ons af. We moeten het woordje zelfstandig bespreekbaar maken.’’