Staphorst verbiedt nu ook vreugdevuren komend weekend

Lekker vies worden in nieuwe speelvoor­zie­ning bij nationaal park De Wieden

16 april In hun haren zitten moddervegen en de jassen van Daniëlle en Bas van De Mackayschool uit Meppel zijn nat geworden. Geen juf of moeder die daarvan in de stress schiet in de Speelnatuur van OERRR. Want was het daar niet allemaal om te doen vandaag, lekker vies worden? Precies.