Staphorst wikt en weegt over aanpak gevaarlijke kruising

Er zijn zeven oplossingen denkbaar, waarbij de vier meest kansrijke deze week door verkeersdeskundige Richard ter Avest van adviesbureau Goudappel-Coffeng zijn toegelicht aan de raadsleden. Oplossingen van helemaal niets doen tot de aanleg van een rotonde, en variërend in kosten van 90 mille tot zeven ton. Met de gemeentelijke portemonnee in gedachten wordt het een kwestie van afwegen voor de plaatselijke volksvertegenwoordigers. De aangedragen oplossingen zijn het resultaat van onder andere reacties op een bewonersavond. ,,We hebben de dialoog met de inwoners gezocht. Er was grote betrokkenheid. We kregen een breed pallet aan reacties: van een tak afsluiten naar niets doen’’, aldus Ter Avest.

Een eigen voorstel van het college van B en W haalde het in januari van dit jaar niet. De raad weigerde toen akkoord te gaan om hiervoor 100.000 euro uit te trekken. Er werd toen raadsbreed een motie aangenomen om met meerdere alternatieven op de proppen te komen. En die zijn deze week gepresenteerd door de in de arm genomen verkeersdeskundige. ,,Een dergelijk onoverzichtelijke kruising, met name door de belijning, kom ik zelden tegen. Het kan een stuk veiliger’’, aldus Ter Avest.

Rotonde

Een rotonde, inclusief fietsvoorzieningen, is de meest ultieme oplossing, maar is met zeven ton ook de duurste. De zogeheten bajonetaansluiting, met een asverlegging, kost ook vele tonnen. Afsluiting van de noordelijke of oostelijke tak zodat de kruising overzichtelijker wordt is ook een oplossing. ,,Mogelijke door middel van een dynamische afsluiting zodat bij evenementen net buiten de Tippe de tak weer geopend kan worden’’, aldus Ter Avest.