Staphorst wil massaal dorpsgenoten helpen

Horeca dicht, toprestau­rants zoals De Groene Lantaarn in Staphorst schakelen over op dinerbon­nen en thuisbezor­ging

15 maart Nu de horeca per direct moet sluiten in een serie nieuwe maatregelen in de COVID-19 crisis, zien ook toprestaurants in de regio zich voor de lastige taak staan hoe bedrijfsmatig te overleven. Bij 't Nonnetje in Harderwijk is een noodplan in werking gegaan, De Librije in Zwolle gaat morgen in spoedberaad en De Groene Lantaarn heeft al voorgesorteerd en gaat thuisbezorgen en -cateren.