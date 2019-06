Staphorst zet streep door project Keetkeur

Na ruim twee jaar zet de gemeente Staphorst een streep door het project Keetkeur . Het in beeld brengen waar de jeugd samenkomt, het afleggen van bezoeken en voorlichting geven over de schadelijke gevolgen van onder meer overmatig drinken en drugsgebruik is onvoldoende uit de verf gekomen, constateren de organisatie PlattelandsJongeren Overijssel en de Staphorster wethouder Alwin Mussche.

De vraag is dan ook of de ruim dertigduizend euro, die het project heeft gekost, weggegooid geld is, nu de gemeente Staphorst het niet voortzet. Wethouder Mussche: ,,Dat wil ik zeker niet zeggen. Er waren bepaalde verwachtingen en die zijn niet uitgekomen, maar er zijn ook dingen wel tot stand gebracht. Een deel van de jongeren hebben we niet weten te bereiken en een ander deel wel. Er zijn keten bezocht en er zijn gesprekken gevoerd met meerdere jongeren en ook met ouders. Dat ging over onder meer drankgebruik en veiligheid van de locaties. Aan bezochte keten zijn rookmelders uitgereikt. Dus van een volledige mislukking wil ik zeker niet spreken.’’

Belangrijkste doelen van het project Keetkeur waren om in beeld te krijgen waar de keten zich bevinden en een beter contact met de jongeren. ,,Daarvoor hebben we PlattelandsJongeren Overijssel ingeschakeld, die in andere gemeenten succesvol was’’, zegt Mussche. ,,Een externe partij, maar wel met kennis van zaken. We hadden het idee dat dit beter zou werken dan zelf op pad te gaan. De komst van de gemeente levert argwaan op bij de jongeren. Maar misschien moeten we dat nu toch gaan doen. Als een keet mij uitnodigt ga ik zeker op bezoek’’, aldus Alwin Mussche.

Aardig beeld

De activiteiten van PlattelandsJongeren Overijssel, dat samen optrok met de jongerenwerkers van SAAM, hebben er toe geleid dat er nu een aardig beeld is van het aantal keten in de gemeente Staphorst. Al is een compleet overzicht volgens wethouder Mussche een illusie. ,,Keten komen en verdwijnen ook weer. Bovendien, de tijden van caravans is ook wel geweest. Jongeren komen nu ook samen in huiskamers.’’

In de eindrapportage stelt PlattelandsJongeren Overijssel dat er op z’n minst 34 keten zijn. Met 24 keten is contact geweest en zeven hebben meegedaan aan workshops op het gebied van alcohol, drugs en veiligheid. Dat heeft geleid tot praktische verbeteringen zoals het plaatsen van een rookmelder, het creëren van een nooduitgang en het opstellen van huisregels.

Jongerenwerker Rik Jansen van SAAM is toch ook wel positief over het project. ,,Als jongerenwerk krijgen wij weinig tot geen toegang. Dat heeft deels te maken met een gesloten dorpscultuur, maar nog meer met een voorgeschiedenis die hardnekkig, negatief en moeilijk te doorbreken is. Toch heeft PlattelangdsJongeren het voor elkaar gekregen om meerdere malen met keten in gesprek te komen.’’

Ouders