Staphorster afvalondernemer Talen moet dwangsom van 15.000 euro betalen

Steenwij­ker autovernie­ler is verbijs­terd over zijn eigen gedrag

4 september Hoe hij met zijn zatte kop op een vroege zomerochtend zoveel auto’s kon vernielen: de 24-jarige J.H. uit Steenwijk kan er achteraf met zijn heldere hoofd niet bij. ,,Zoiets zit helemaal niet in mij, het is me nog nooit overkomen dat ik auto’s ben gaan slopen”, zegt hij dinsdag bij de politierechter in Zwolle.