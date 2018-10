Staphorster burgemeester luidt de nieuwe klok

De replica van een in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers in Staphorst gestolen luidklok is gereed. Twee dagen lang is klokkengieter Simon Laudy met zijn medewerkers bezig geweest om het bronzen gevaarte te maken.

Bijna was het vrijdagavond laat nog misgegaan. Het vat met de bij een temperatuur van 1100 graden gesmolten 700 kilogram brons, zat aanvankelijk vast in de opgebouwde oven op het weiland aan de Olde Kerkhofsweg. Pas na middernacht kon Laudy beginnen met het gieten van het gloeiend hete brons in de vorm. Dat duurde maar een paar minuten.

Tijdens de nachtelijke uren en zaterdag overdag koelde het bronzen gevaarte af en werd het omhulsel voorzichtig afgebroken. Burgemeester Theo Segers had de eer om de eerste officiële klappen op de klok te geven en dat leverde een fraai geluid op. ,,Ik ben zeer tevreden, de toon is goed en er is een mooie nagalm”, stelde de maker tevreden vast.

Geroofd

De klok is exacte kopie van de klok uit 1417 en die in Tweede Wereldoorlog met nog een andere klok werd geroofd door de Duitsers uit de toren van de Hervormde kerk. Een klok keerde nooit terug en daarvan is nu een replicatie gemaakt. De tweede klok, in 1512 gemaakt door meestergieter Geert van Wou uit Kampen, werd teruggevonden en stond lang in de tuin van de kerk maar was wel beschadigd. Deze wordt momenteel gerestaureerd.