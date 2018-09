Overijssel wil hulp van onderne­mers voor beter natuur- en verkeersbe­leid

19 september Hoe kunnen we e-bikes veiliger in het verkeer laten integreren? En hoe zijn inspecties van bruggen, viaducten en sluizen te verbeteren? Op dat soort vragen hoopt de provincie Overijssel antwoorden te vinden via een nieuw programma voor innovatieve ondernemers.