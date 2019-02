Staphorster kinderen leren veilig omgaan met landbouwverkeer

video Zonnepane­len op loods eerste wapenfeit Energiek Zwartewa­ter­land

11:01 Begin maart worden op het dak van de schuur van Piet van den Berg aan de Zwartewaterkloosterweg 160 zonnepanelen geplaatst in opdracht van Energiek Zwartewaterland. Het is het eerste tastbare resultaat van de in augustus vorig jaar opgerichte energiecoöperatie.