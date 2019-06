Staphorster klederdracht gaat onder de hamer: eenmaal, andermaal

Met een lach en een traan schuift Rolinda Lindeboom aan bij de veiling van de klederdracht van haar overleden moeder. ,,Best wel raar dat mensen dit komen bekijken, aanraken en kopen. Moeders huis lag vol dozen met klederdracht. Ik wist nooit dat zij zoveel bewaard had.’’ De kleding gaat onder de hamer. De vier dochters van de Rouveense gaan echt niet meer in klederdracht lopen.

Een paar keer per jaar wordt bij Museum Staphorst een veiling van klederdracht gehouden. Het gaat om de dracht van overleden Staphorster vrouwen. Voor tientalen belangstellenden werkt veilingmeester Dirk Kok zich op de binnenplaats in het zweet om de klederdracht te slijten. Dat lukt. Voor een paar euro's wisselden doeken, borstrokken, kraplappen, met stipwerk gesierde mutsjes, onderrokken, omslagdoeken van eigenaar.

Quote De kleder­dracht holt achteruit. Ik denk dat er nog ongeveer 450 vrouwen in de dracht lopen. Veilingmeester Kok

Oudere vrouwen

Zo'n 500 kavels worden verkocht. Voornamelijk oudere Staphorster vrouwen slaan hun slag om de eigen garderobe iets uit te breiden want de klederdracht is nergens meer te koop. Maar ook burgers en buitenlui genieten van het schouwspel, waarbij de veilingmeester de per opbod verkochte stukken textiel richting koper gooit.

Overledenen

De veiling vindt al sinds mensenheugenis plaats. De kleding is doorgaans afkomstig van dames die naar het bejaardenhuis gaan of die zijn overleden. Meestal brengt de kleding niet meer dan een paar euro op. Vooral de fratsen van Kok, die ook alles van de traditionele kleding weet, in combinatie met het gooien van de aankopen, doet velen naar Staphorst komen. Rolinda Lindeboom ziet het tevreden aan. ,,Het gaat ons niet om die paar euro's. Belangrijk is dat deze kleding niet in een afvalbak terecht komt. Wij zien dit als een herinnering aan mij moeder.’’

Boerendracht sterft uit

Veilingmeester Kok doet al bijna dertig jaar deze veilingen. Hij kijkt tevreden terug op de veiling. ,,Het is een stuk nostalgie. De boerendracht sterft uit en daarmee verdwijnt het kleurrijke beeld op straat’’, weet Kok, die tientallen jaren beheerder van de Museumboerderij Staphorst is geweest.

,,De klederdracht holt achteruit. Ik denk dat er nog ongeveer 450 vrouwen in de dracht lopen. Mannen al helemaal niet meer. De jongste vrouw die nog in klederdracht loopt is 48 jaar. Reken maar uit, enkele decennia erbij en de dracht is voorgoed verleden tijd.’’ Twee vrouwen uit Spakenburg zitten aandachtig te luisteren en te kijken. Zelf ook in klederdracht gestoken, beamen zij de pracht van de klederdracht. ,,Toch jammer dat dit allemaal gaat verdwijnen.’’