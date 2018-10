Staphorster lekkernijen smaken goed

Het merendeel van de bezoekers kwam uit Staphorst en omgeving zelf, zo schatte vrijwilliger Anke. Al die bezoekers deden zich tegoed aan die voor Staphorst zo typische gerechten. En dan hebben we het over de proemenkreuze, dat vroeger alleen op zondag op tafel kwam, gebakken bloedworst, snert, pannenkoeken, nieuwjaarskoeken en boerenjongens. En natuurlijk stip, een voedzame maaltijd voor de mannen op het land, gemaakt van gekookte melk en boekweitmeel, tot het een lekkere stijve massa was, en geserveerd met spekjes en stroop.

In een van de museumruimten werden de gerechten bereid en in de grote zaal verkocht door Staphorster dames in klederdracht. ,,Het is allemaal snert, stip en proemenkreuze, maar iedereen heeft zo wel zijn eigen geheim net als echte koks dat hebben”, zegt Anke. ,,We hopen natuurlijk dat de recepten binnen de families worden doorgegeven van moeder op dochter. Dan raken de gerechten niet in de vergetelheid.”