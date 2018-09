Staphorster senioren leren vallen

Dat geld gaat naar de Stichting Vitaliteit en Veiligheid Voor Senioren (SVVS) uit Hengelo. Die gaat samen met Stichting Welzijn Staphorst en nog op te leiden vrijwillige ondervragers de doelgroep thuis opzoeken met de vraag: hoe de stoel uit? SVVS werkt nauw samen met de Nederlandse Judo Bond. ,,We gaan niet vechten. Judo is geen vechtsport. De kunst is het vallen. We zien wel hoeveel Staphorster ouderen willen leren vallen", zegt Bert de Goei van SVVS.

Volgens De Goei moet het valgevaar, en de gevolgen daarvan, prioriteit krijgen. ,,Meer sporten en bewegen. Dat is een belangrijk onderdeel van ons pakket. Landelijk vallen per jaar 125.00 senioren, met als gevolg ernstige botbreuken. Totale zorgkosten ruim 9 ton. Dat geld is niet het belangrijkste. Ook het leed dat ouderen na zo'n val ondervinden. Jaarlijks overlijden ongeveer er 2500 personen van 65 jaar als gevolg van een valongeval. Dit komt neer op 92 doden per 100.000 inwoners. Dat moet stoppen."

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Wethouder Alwin Mussche © gemeente staphorst

In en om huis

Onderzoek wijst uit dat zeventig procent van de valongevallen plaats vindt in en om huis. De Goei wil de risico's beperken. ,,Dat kan als senioren in goede conditie zijn en weten hoe ze 'goed' moeten vallen. Sport- en beweegactiviteiten en een cursus valtechniek kunnen de valangst bij senioren wegnemen. Juist die angst vormt een van de grootste risico's om te vallen. Mensen gaan door die angst krampachtig bewegen. Bovendien is het een reden om te thuis blijven zitten. Dat is niet goed voor iemands fysieke gestel en het maakt senioren, door gebrek aan sociale contacten, ook eenzaam".

De Goei ziet dat ouderen boven de 65 jaar zeer weinig deelnemen aan sportactiviteiten.,,Dit laat dus een duidelijk beeld van bewegingsarmoede zien met alle risico's van dien, zoals afname van spierkracht, gewichtsproblemen en mede als gevolg daarvan een verhoogd risico op vallen."