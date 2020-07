Staphorster Stipwerk op de voetbalclub: ‘We willen niet direct een kruisje achter onze naam’

Beeld ‘De Gieterse Daansers’ in Giethoorn ten prooi aan vandalen: 'Het is ingezaagd, nèt boven het klompje’

29 juli Giethoorn is in rep en roer: het bronzen beeld ‘De Gieterse Daansers’ is vernield. ,,Het is net boven een klompje ingezaagd", zegt Femmy Woltman-Groen, die meteen ging kijken naar de schade. ,,Man, man, man, wat zonde.”