Staphorster torenuurwerk blijft in Gronings museum

Het torenuurwerk uit de Grote Kerk van Staphorst, in 1989 vervangen door een moderne uitvoering, blijft te zien in het Klokkengiertijmuseum in het Groningse Heiligerlee. Het technische hoogstandje uit 1930 - eigendom van de gemeente Staphorst - is daar het topstuk.

Het verhaal van het uitgeleende torenuurwerk is eigenlijk een wonderlijk verhaal. In 1989 werd het uurwerk in de toren van de Grote Kerk aan de Gemeenteweg in Staphorst vervangen en werd in bruikleen gegeven aan het Klokkengieterijmuseum in Heiligerlee. Het toenmalige college van burgemeester en wethouders sloot een contract af voor een periode van drie jaar.

Maar na drie jaar gebeurde er niks. Het uurwerk uit Staphorst dat bijna zestig jaar de wijzers aandreef en het volk liet zien hoe laat het was, raakte in de vergetelheid. Tot toenmalig PvdA-raadslid Henk Messchendorp in 2007 aan de bel trok en refereerde aan het contract. De gemeente informeerde of het uurwerk er nog was. Op die vraag kwam vanuit Groningen een volmondig ‘ja’. Sterker nog: het was een publiekstrekker en het ding liep nog als een tierelier. Maar daar bleef het bij en het uurwerk keerde terug in vergetelheid.

Nieuwe overeenkomst

Meilof Troost, raadslid van de ChristenUnie in Staphorst, heeft daar nu een einde aan gemaakt. Hij rakelde het uurwerkverhaal onlangs in een raadsvergadering weer op. Troost vroeg het college of het na dertig jaar niet eens tijd werd dat er een nieuwe overeenkomst opgesteld zou worden, of dat het uurwerk wellicht terug kon keren naar Staphorst.

Dit keer blijft het niet alleen bij de vraag. Er komt een contract, zo heeft burgemeester Theo Segers toegezegd. Eerst weer voor een periode van drie jaar. Wat het college betreft hoeft het uurwerk niet terug te keren in Staphorst. ,,Het staat daar goed, wordt uitstekend onderhouden door kundige mensen en museumbezoekers genieten ervan’’, zo luidt de argumentatie.