Staphorster vestiging van afvalverwerker Talen failliet verklaard

De Staphorster vestiging van het recyclingsbedrijf van Albert Talen uit Staphorst is gisteren failliet verklaard. Dat blijkt uit stukken in het faillissementsregister.

Het is niet duidelijk wat dit faillissement voor zijn andere vestiging in Stadskanaal betekent. Daar wordt door een medewerkster weliswaar gewoon de telefoon opgenomen, maar Talen wil niet reageren. Ook curator mr. Jelle Damstra is vandaag niet bereikbaar voor commentaar.

Conflict

De afvalverwerker zat effectief al niet meer gevestigd in Staphorst. Hij had de afgelopen jaren een hoopoplopend conflict met de gemeente Staphorst, waar zijn recyclebedrijf tot twee jaar terug gevestigd was. Die affaire begon met een grondruil in 2014. Staphorst had voor de aanleg van een weg een stuk grond van Talens afvalterrein nodig. Daarvoor in de plaats kreeg Talen van de gemeente een ander stuk grond.

Maar het ging mis, want de milieuvergunning die Staphorst volgens Talen zou regelen bij de provincie kwam er niet. Aan zijn nieuwe grond had hij niets. Uit pure frustratie gooide Talen de weg die ooit bij zijn bedrijf hoorde in 2015 tot drie keer toe vol afval. De rottende afvalberg werd in de zomer van dat jaar landelijk nieuws. Vele dwangsommen en schadeclaims volgden. Evenals talloze rechtszaken, tot aan de raad van state toe. Uiteindelijk ging Talen voor ruim drie ton het schip in. Een bedrag dat hij tegen heug en meug betaalde.

Milieustraat Meppel

Daarna volgden conflicten met de gemeente Meppel over het niet volgen van de regels, met de verhuurder van het terrein dat hij daar huurde voor zijn Milieustraat Meppel over een huurachterstand en onlangs nog met een voormalige geldschieter over een graafmachine. En dan loopt er nog een procedure omtrent de afvalberg die Talen op het terrein zou hebben achtergelaten en niet op wil ruimen.