Staphorster vreest beukenhaag na kappen coniferenhaag buren

De gemeente Staphorst snapt niet waarom P. Geers nog naar de Raad van State is gestapt voor een coniferenhaag die al lang is gekapt.

Geers legde vandaag tijdens een rechtszaak in Den Haag uit dat hij vreest dat de buren naast zijn woning aan de Lankhorsterweg zo weer een andere haag pal in zijn uitzicht over de velden en het Reestdal zullen terugplanten. De buren van Geers haalden de omstreden coniferenhaag vorig jaar al weg na een uitspraak van de rechtbank, zeiden de gemeentewoordvoerders tijdens de zitting.

Beukenhaag

Volgens Geers stak het iets anders in elkaar. ,,We hadden al negen maanden mediation, waar ook de burgemeester bij betrokken was. Die heeft op een gegeven moment mijn buren gebeld dat zij de coniferenhaag onmiddellijk moesten weghalen en dat ze daarna wel een haag mochten neerzetten die beter in het landschap past, zoals een beukenhaag." De gemeentewoordvoerders ontkenden dat en benadrukten dat de buren, die niet aanwezig waren, nog altijd geen nieuwe haag geplant hebben.

Burenruzie

De buren hebben de woning te koop gezet, erkende de gemeentewoordvoerder. Dat houdt mogelijk verband met een al jaren woekerende burenruzie tussen hen en Geers.

Geen 'algemeen haagplantverbod'

Rechter en staatsraad Silvia Wortmann betwijfelde of er nog wel reden is voor haar om een inhoudelijke uitspraak te doen over het weghalen van een haag die al lang is verwijderd. De vrees van Geers dat de buren weer een andere haag neerzetten lijkt geen reden voor de Raad om een algemeen haagplantverbod aan de Lankhorsterweg af te kondigen. ‘Als uw buren weer een andere haag planten en u bent het er niet mee eens, dan kunt u altijd weer een nieuw handhavingsverzoek bij de gemeente indienen’, zei Wortmann tegen Geers.

Haag

Overigens bleek de coniferenhaag van de buren daar in strijd met de waardevolle open agrarische landschapsbestemming te staan. Een haag met inheemse planten en struiken zou wel kunnen. De gemeentewoordvoerder zei het overigens vreemd te vinden dat Geers zelf wel een coniferenhaag heeft staan. ,,Die had hij geplant om niet op de haag van de buren te hoeven kijken."