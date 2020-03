Staphorsters moeten meer gaan bewegen

In de nota staat dat Staphorster kinderen van 2 tot 12 jaar meer buiten spelen en bewegen dan hun leeftijdsgenoten in de Regio IJsselland. Maar voor jongeren, volwassenen en ouderen is dat niet het geval. Zij bewegen en sporten gemiddeld minder dan hun regiogenoten. Van de Staphorsters van 19 tot en met 64 jaar voldoet 52 procent aan de landelijke beweegnorm (tenminste vijf dagen in de week minimaal een half uur matig intensief bewegen). Regionaal ligt dat op 64 procent. Ook zijn er minder lid van een sportclub. Slechts 25 procent van de Staphorster jongeren tussen 13 en 16 jaar is lid van een sportvereniging, tegen 68 procent in de regio.