Staphorsters mogen blijven meepraten na succesvolle invulling van de Levensboomlocatie in Rouveen

Het experiment van wat wordt genoemd ‘vergaande burgerparticipatie’ is in de gemeente Staphorst voor herhaling vatbaar, zeker als het gaat om bouwplannen. Tot die conclusie komt de gemeenteraad nadat inwoners nauw werden betrokken bij het maken van plannen voor de plek waar in Rouveen school De Levensboom heeft gestaan.

Afgelopen week bogen raadsleden zich in een besloten vergadering over dit voor Nederland unieke experiment, dat zelfs aandacht trok van het ministerie van Binnenlandse zaken. Inwoners kregen alle gelegenheid om met plannen te komen. Ze hebben volgens de raadsleden goed nagedacht over de invulling van hun eigen leefomgeving. ,,Er is het maximale uitgehaald om de vergaande participatie voorrang te geven, en als raad schikten wij ons in een luisterende rol. Het was een leerproces en we hebben veel geleerd. We kunnen een dergelijk project waarin burgers bepalen wat er in een gebied moet komen best nog een keer doen’’, zo vat raadsgriffier Lammy Roest de gevoelens van de raad samen. ,,Dat wij plannenmakerij loslaten creëert ruimte en geeft vertrouwen bij de burgers.’’

Over de reden om het proces in achter gesloten deuren te evalueren zegt Roest: ,,Die beslotenheid geeft sprekers een vrijer gevoel om te zeggen wat ze denken. Het ging om een evaluatie, waarbij het zinvol is om het naadje van de kous te weten. Duidelijk werd dat de manier waarop de burgers betrokken zijn bij de invulling van hun eigen leefomgeving een succes is en voor herhaling vatbaar. Daar kunnen we verder mee.’’

34 ideeën

Voor invulling van de Levensboomlocatie werden vanuit de bevolking 34 ideeën ingediend. Vier daarvan verschenen in de finale stemronde begin dit jaar, en dat leverde lange rijen voor de stembussen op. Het plan Rouveen voor iedereen, van een groep van negen gezinnen uit Rouveen en Staphorst, won met grote overmacht. Op de Levensboomlocatie verrijst een begeleide woonvoorziening voor jongeren met een zorgvraag. Direct daarnaast worden zorgappartementen voor ouderen met 24 uurszorg gebouwd en een aantal appartementen voor starters.

Jan Dunnink van het winnende idee zegt zijn groep klaar is. ,,Projectonwikkelaar Junco uit Zwolle en de gemeente zijn nu aan zet.Zij moeten aan de slag met ons winnende plan.’’ De projectontwikkelaar is bezig met de uitwerking bouwplannen. Dunnink hoopt vurig op een coulante houding van de gemeente wat betreft de grondprijs. ,,Laat die niet te hoog zijn, en kijk daarbij naar het sociale aspect. Volgens de regels moeten de huurprijzen voor appartementen begeleid wonen onder de 600 euro blijven. Voor zorgappartementen voor ouderen is dat onder de 700 euro. Het kan toch niet zo zijn dat ons plan daarop alsnog struikelt’’, aldus Dunnink.

Voor de gemeente is het wachten op de plannen van de projectontwikkelaar. De bedoeling is om het bestemmingsplan in de maand mei of juni in een openbare raadsvergadering te bespreken.