Staphorsters mogen het zeggen: wat zijn hun mooiste bezienswaardigheden?

Transgen­der Sidney uit Steenwijk is 18 en mag eindelijk onder het mes: ‘Pas dan klopt het hele plaatje’

16:00 Sidney Stacey is als jongen geboren, maar weet als kleuter al dat ze een meisje is. Nu is ze 18 en oud genoeg voor de laatste stap in haar transitie van man naar vrouw. Alle seinen zijn op groen gezet. Begin volgend jaar volgt de geslacht veranderende operatie waar de transgender uit Steenwijk al jaren naar uitziet. ,,Pas dan klopt het hele plaatje.’’