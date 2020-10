Staphorsters vrezen volbouwen gebied Hoogeveense Vaart

Bovendien begrijpen zij niet waarom Staphorst haar bouwplannen niet afstemt met de gemeente Meppel, omdat die rondom de schier-enclave druk bezig is met eigen woningbouwprogramma’s, zo bleek vrijdag tijdens een rechtszaak in Den Haag. En een betere afstemming kan leiden tot een betere inrichting van het gehele gebied waarbij ook ruimte kan blijven voor een groene invulling, aldus de tegenstanders bij de Raad van State.

Volgens de woordvoerder van Staphorst houdt de gemeente alleen rekening met de gemeente Steenwijkerland en de provincie Overijssel. ,,Met Meppel houden we geen rekening en stemmen we niets af omdat het in de provincie Drenthe ligt. Wel hebben twee wethouders met elkaar over het bouwplan gesproken. Maar ik denk dat Meppel er geen probleem mee heeft, want ze heeft geen bezwaar ingediend.”

Niet overtuigd

De Staphorsters leken niet overtuigd. Zij vinden het bouwplan op het voormalige bedrijfsterrein van stratenmaker Mussche niet passen bij de woningen die langs de Kastanjelaan liggen. ,,Alle verspreide woningen liggen met de voorkant naar de weg, de nieuwe woningen komen daar straks haaks op te staan met een aparte ontsluitingsweg. En al het extra verkeer moet straks over de Kastanjelaan. Die weg is veel te smal. Veel beter zou het zijn om naar het zuiden een nieuwe ontsluitingsweg te maken,” zei tegenstander H. Elferink.

Medestander A. Ridderinkhof vreest dat dit plan een eerste schaap over de dam is. ,,Er is ook al sprake van om nieuwe woningen op de plek van de bedrijven Kiekebos en Lambert Pot aan de Westerstouwe te bouwen. Op die manier verandert onze woon- en leefomgeving wel heel snel.”

Vuurwerkopslag

De gemeentewoordvoerder ontkende dat er andere concrete woningbouwplannen in de bijna-enclave op stapel staan. Maar hij ontkende niet dat installatiebedrijf Kiekebos bezig is te bekijken om zijn bedrijf te verplaatsen en op de bedrijfslocatie ook woningen te bouwen. Overigens vindt Ridderinkhof het ook gevaarlijk dat fietsenhandel en vuurwerkverkoper Lambert Pot een vuurwerkopslag heeft in een gebied waar straks veel meer woningen komen. De Raad van State gaat bekijken of het nieuwbouwplan door de beugel kan en of de Kastanjelaan met een breedte van rond de 4,5 meter niet te smal is. Uitspraak binnen enkele weken.