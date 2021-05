STAPS in Steenwijk kan, als het mag, paarden weer vervoeren naar manege

STAPS maakt zich, simpel gezegd, sterk om mensen met een beperking te laten paardrijden. Het geven van lessen gebeurt sinds eind 2016 in de ‘nieuwe’ Pasman Manege in Steenwijkerwold, vernoemd naar de oud-Steenwijker Jan Hendrik Willem Pasman. Daar zijn genoeg mogelijkheden. ,,Het is een prachtige manege, alleen zonder stalling. Het betekent dat onze vijf of zes paarden elders gestald moeten worden. Met vervoer komen ze naar de manege. We hebben verschillende deelnemers, dus we hebben ook diverse soorten dieren nodig’’, zegt voorzitter Jules Kroese.