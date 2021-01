Statenleden spreken ook al twijfels uit over veiligheid in- en uitrit Breman Hasselt

LIVE | Burgemees­ter Deventer roept op 'Blijf thuis’: Steden zetten zich schrap tegen mogelijke protesten

18:59 In tal van steden in Oost-Nederland zijn vanavond demonstraties aangekondigd tegen de avondklok. De burgemeester van Deventer doet een dringende oproep niet naar de stad te komen. Ook in Zwolle en Harderwijk zijn voorzorgsmaatregelen genomen. Afgelopen weekend liep het uit de hand in onder meer Urk, Amsterdam, Eindhoven in Enschede. In ons liveblog blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in deze regio.