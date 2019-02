Stationsgebouw Steenwijk volgens wethouder ‘een tranentrekker’

Het stationsgebouw in Steenwijk is volgens wethouder Bram Harmsma ‘een tranentrekker'. In het kader van het Bidbook ‘Land van Weerribben en Wieden, Poort naar Overijssel’ wil hij dat gaan aanpakken.

Want ondanks het ontbreken van euro's uit Den Haag gaat Steenwijkerland verder met de plannen, al is het in afgeslankte vorm. ,,We gaan niet bij de pakken neerzitten’’, aldus Harmsma tijdens de gemeentelijke politieke markt. In overleg met de provincie Overijssel, die 6,4 miljoen euro bijdraagt, zijn er plannen gemaakt. Het Steenwijkerlandse college wil 5,5 miljoen euro op tafel leggen, al moet de raad dat nog bekrachtigen.

Een van de plannen is het verbeteren van het stationsgebouw in Steenwijk. Harmsma: ,,Wat we precies gaan doen moeten we nog bezien. Maar voor de toerist die met de trein naar Steenwijk komt is het huidige gebouw een tranentrekker. Het stationsgebouw moet de pronketalage van het achterliggend gebied worden.’’

Verder wordt het fietspadennetwerk aangepakt. ,,Er wordt gedacht aan twaalf nieuwe fietspaden’’, aldus Harmsma. John Hoogma van Fietsersbond Steenwijkerland, gebruikmakend van het spreekrecht, stelde een alternatieve fietsroute voor die aantrekkelijk is voor fietsers en bijdraagt aan de toeristische- de milieu- en economische doelstellingen. Hoogma lanceerde een route vanaf het station door de stad, die via de Gasthuisdijk, De Bramen en de Kerkweg aansluit op het beoogde fietspad Noord Zuid Giethoorn. Hoogma kreeg de toezegging dat er serieus naar wordt gekeken.

Boosheid

Vanuit de raad werd opgemerkt dat het bij het Rijk ingediende (en afgewezen) Bidbook afgelopen zomer met stoom en kokend water was opgesteld. Met als gevolg dat Gieters Belang en Giethoorn Onderneemt niet in de plannen waren gekend en boos waren. Volgens Jannes Mulder (PvdA) is goede communicatie belangrijk omdat het in Giethoorn gevoelig ligt. Wethouder Harmsma beloofde beterschap. ,,Er zat tijdsdruk op de indiening. En dan vergeet je de buitenwereld er in mee te nemen. Nu gaat dat anders. Alle partijen worden bij de planvorming betrokken.’’

Harmsma zei dat er wordt gewerkt aan een conceptvisie voor Giethoorn die rond de zomer klaar moet zijn. Daarin worden ook meegenomen de Gieterse Polder, de Deukten en het gebied achter de onlangs door de gemeente aangekochte. ,,De meeste Gietersen willen daar geen verblijfsrecreatie’’, zo weten de raadsleden. Steven Boersma (CDA) mist tot nu toe de visie van de inwoners van Giethoorn. Gideon Hoorn (CBP) noemde het een gemis dat kernen als Vollenhove, Kuinre, Blokzijl en Ossenzijl niet meegenomen zijn in het Bidbook. ,,Daar komt zeker wel aandacht voor’’, probeerde wethouder Harmsma hem gerust te stellen.

