Stedelijk Museum Meppel krijgt twee werken van Stien Eelsingh in bruikleen

Het bestuur van de stichting, verbonden aan de Overijsselsche Landbouw Maatschappij, vindt het belangrijk dat de werken van Stien Eelsingh, die woonde en werkte in Staphorst, bij elkaar worden gebracht, zodat haar oeuvre in zijn geheel te zien is. ,,Bovendien kunnen in het Stedelijk Museum Meppel veel meer mensen van de schilderijen genieten”, aldus voorzitter Henk Robben. ,,Ook woog voor ons mee dat de werken bij het museum in goede handen zijn.”