Steenwijk trekt beurs áls Overijsselse Merentocht wordt gereden

,,De Overijsselse Merentocht en Hollands Venetiëtocht zijn de twee schaatsevenementen in deze gemeente die zowel een wedstrijd als toertocht hebben. De andere schaatsevenementen bestaan alleen uit een toertocht’’, aldus Mulder. ,,De Hollands Venetiëtocht gaat over 55 kilometer en heeft ook veel uitstraling. De kans dat zo’n tocht een keer weer wordt verreden is best groot, 2012 was de laatste keer’’, zo vervolgde Mulder. Hij kreeg hiervoor unanieme steun.

De Overijsselse Merentocht is helaas voor de schaatsliefhebbers nog nooit verreden. De tocht over 200 kilometer maakt deel uit van de Stichting Natuurijsklassiekers. De gemeente Steenwijkerland ziet de Overijsselse Merentocht als een groot schaatsevenement met heel veel allure en promotionele waarde voor Noordwest-Overijssel.

Om die reden is de gemeente bereid om de beurs te trekken mocht het zover komen dat de tocht verreden kan worden. Er wordt in dat geval door de gemeente 20.000 euro bijgedragen in de kosten. Eerder gaf de provincie Overijssel al het goede voorbeeld door 35 mille voor het evenement uit te trekken. ,,De promotionele waarde en exposure van de Overijsselse Merentocht is zo groot dat we daar als gemeente graag op willen meeliften’’, zegt wethouder sportzaken Bram Harmsma.