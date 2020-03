Steenwijker Clazinus Netjes keert na ruim twintig jaar terug in de gemeentepolitiek

Pianist Jan Vayne brengt eerbetoon aan in Tweede Wereldoor­log doodgescho­ten Veniger burgemees­ter

2 maart Het klokkenstoelconcert dat pianist Jan Vayne op zondag 15 maart in Wanneperveen geeft, staat voor een flink deel in het teken van de in de Twee Wereldoorlog doodgeschoten Veniger burgemeester Pieter Klaas Roege.