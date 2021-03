Steenwijker Gerrit Pit zat 3 jaar in een kamp, maar werd in feite veroordeeld tot levenslang

Check jouw gemeente KAART | Flevoland en IJsselland zien coronabe­smet­tin­gen stijgen, situatie in Zwartewa­ter­land nog slechter

6 maart Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Oost-Nederland is de afgelopen 24 uur gestegen. In twee van de drie veiligheidsregio's zien we meer positieve tests dan gisteren, alleen Noord- en Oost-Gelderland noteert een daling. De gemeente Zwartewaterland blijft het regionale zorgenkindje en kleurt vandaag opnieuw donkerrood op de coronakaart.