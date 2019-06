Steenwijker voetbalvrouwen d’Olde Veste grijpen weer naast promotie naar de eerste klasse

Op eigen veld verloren de blauwhemden in de halve finale van de nacompetitie met duidelijke cijfers (0-5) van HZVV uit Hoogeveen. ,,Het is ieder seizoen net niet‘’, zegt trainer Jan Mulder, die volgend seizoen weer werkzaam is als trainer van het vrouwenteam van Sportclub Genemuiden. ,,Of ik er mee leven kan?’’, herhaalt de trainer de vraag. ,,Wel met de nederlaag maar niet met de 5-0. Zo groot was het verschil echt niet. Maar toen wij de aansluitingstreffer maar niet maakten en de derde tegen kregen waren we helemaal de weg kwijt en lieten het lopen.’’ Twee seizoenen was Jan Mulder werkzaam bij de Steenwijker club en twee seizoenen werd de nacompetitie bereikt. Maar ook twee keer lukte het niet om te promoveren. ,,Jammer, want de potentie is er wel. Maar het is bij dit team steeds net niet.’’, Volgens de trainer mist ploeg net dat stukje onverzettelijkheid en eensgezindheid om de laatste stap te zetten.

Debuut

Na twee keer 45 minuten in de storm kwam Anniek Flobbe als laatste speelster van het veld. Komend vanuit de jeugd debuteerde ze dit seizoen in vrouwen 1. De dochter van Cor Flobbe, die met VV Steenwijk destijds in de hoofdklasse speelde, baalde. ,,We hadden er veel meer van verwacht, want we doen het altijd goed tegen HZVV. Dan is het zuur dat we voor eigen publiek zo dik verliezen. Toen we achter kwamen, waren we gewoon te angstig.’’ Ondanks dat er enkele speelsters gaan stoppen, zoals doelpuntenmaker Michelle Boekweg, verwacht Anniek dat het team volgend seizoen toch weer bovenin mee gaat doen. Dat gebeurt dan onder leiding van de nieuwe trainer Simon Pit.