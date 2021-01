Steenwijkerland en Meppel doen onderzoek naar onteigening Joodse bezittingen: ‘Morele plicht’

Ommen onderzoekt eigen rol rond Joodse huizen: pand buurman onteigend of gekocht?

9 januari Heeft Ommen het huis met slagerij van buurman Vomberg na de oorlog onteigend of gekocht voor een normale prijs? Dat is een van de vragen over de gang van zaken rond Joods vastgoed waar de gemeente een antwoord op wil vinden, vertelt burgemeester Hans Vroomen.