Steenwijkerland gaat oplaten ballonnen ontmoedigen

Waterplan­ten op zeilmeer in Kop van Overijssel gemaaid na veel klachten

6:00 Recreatiesector en watersporters in de Kop van Overijssel halen opgelucht adem. Na jaren met veel klachten over woekerende waterplanten is besloten om deze maand overlastgevende planten op de Oostelijke Belterwijde te gaan maaien. Omdat uit onderzoek blijkt dat de waterkwaliteit erg goed is, is hier ruimte voor. Toch is de vraag of er voldoende gemaaid wordt.