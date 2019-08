Steenwijkerland gaat strijd met zwerfvuil aan

Auto rijdt sloot in op A28 bij De Wijk

8:57 Een automobilist is maandagochtend op de A28 tussen De Wijk en knooppunt Lankhorst met zijn of haar auto een sloot ingereden. De rechterrijstrook van Hoogeveen richting Zwolle is afgesloten. Hierdoor is er een file ontstaan, meldt de ANWB.