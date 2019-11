Steenwijkerland gaat tegen stikstofregels in en vervangt twee bruggen in Belt-Schutsloot

Steenwijk­se illustra­tri­ce op Bali voor presenta­tie kinderboek Payung Nina

Het is een beetje de omgekeerde volgorde, maar het kinderboek 'Payung Nina' van de Indonesische schrijver Wahyu Kuncoro kreeg eerst een Nederlandse versie ('Nina's Parapluutje') en wordt volgende week in een Indonesische versie op Bali gepresenteerd. In aanwezigheid van kinderboekenschrijfster én illustratrice Daniëlle Schothorst uit Steenwijk die de tekeningen maakte.