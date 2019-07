Steenwijkerland geschrokken: versnelde gaswinning is ‘onacceptabel’

Brandstich­ter vakantie­bun­ga­lows in IJhorst ‘nog jaren tbs te gaan’

16:15 De 29-jarige Jeroen V. staat pas aan het begin van zijn tbs-behandeling maar hij ziet nu al naar zijn eerste verlof buiten de kliniek. Toch zit zo’n verlof er nog niet in voor de man die mede verantwoordelijk was voor flink wat branden in vakantiehuisjes in en rond IJhorst.