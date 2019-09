Steenwijkerland heeft nog flinke kluif aan onderwijshuisvesting

Of dat allemaal gestart, laat staan afgerond kan worden in deze collegeperiode is ook nog maar de vraag. ,,De duur van de bouw en verbouw kan soms langer dan de collegeperiode duren", laat gemeentewoordvoerder Marcel de Werd namens verantwoordelijk wethouder Marcel Scheringa weten.

Die werd in januari 2018 geconfronteerd met een door de gemeenteraad vastgesteld huisvestingsbeleid. ,,Een lastig dossier", erkent Scheringa. ,,We zijn en blijven met de schoolbesturen in gesprek over de te renoveren en te bouwen schoolgebouwen.”

Het gaat dan om Samenlevingsschool De Lisdodde in Wanneperveen, de Emma- en Frisoschool in De Gagels in Steenwijk die op nieuwbouw wachten, RSG/CSG Eekeringe in Steenwijk die op uitbreiding wachten en ‘t PuzzelStuk en Dorpshuis in Tuk waarvoor ook nieuwbouw op de planning staat.

Scouting

Voor die laatste lijkt de weg nu vrij te zijn, nu Scoutinggroep Johan van den Kornput in Tuk verhuist van de Pasmanweg naar de Onderduikersweg. De huidige locatie van de scoutingroep aan de Pasmanweg komt hierdoor vrij voor de nieuwbouw van basisschool ‘t PuzzelsTuk en een dorpshuis onder één dak, naar de wens van de inwoners van Tuk. ‘t PuzzelsTuk is nu gevestigd in noodgebouwen op hetzelfde terrein als het scoutinggebouw. Het dorpshuis zit momenteel in de kelder van de WoldVilla, een ruimte die de nodige beperkingen kent.