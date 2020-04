Steenwijkerland houdt vast aan ‘groei’plannen toerisme: ‘Maar we richten ons eerst op herstel’

Aantal doden door coronavi­rus in Zwartewa­ter­land loopt verder op: ‘Er zijn wel voorzichti­ge lichtpunt­jes’

3 april Het aantal slachtoffers van het coronavirus in Zwartewaterland is de afgelopen dagen verder opgelopen. Volgens Zwartewaterland-burgemeester Eddy Bilder zijn inmiddels zeventien personen uit de gemeente overleden. Huisartsen zien in coronahaard Hasselt wel wat lichtpuntjes.