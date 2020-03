Steenwijkerland kijkt of het ondernemers financieel gemakkelijker kan worden gemaakt

Corona in gevangenis­hos­pi­taal Schevenin­gen: Ruinerwold-va­der mogelijk in quarantai­ne

10:37 Bij een gedetineerde in het gevangenisziekenhuis van Scheveningen is gisteravond het coronavirus geconstateerd. Het is de eerste gevangene in Nederland die positief is getest. Mogelijk moet ook verdachte Gerrit Jan van D. (67), vader van het gezin dat in Ruinerwold een verborgen leven leidde, in quarantaine.