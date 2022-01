Steenwijkerland komt inwoners met laag inkomen tegemoet voor energierekening

Steenwij­ker­land wil inzetten op woningbouw en denkt daarbij aan deze aantallen woningen per plaats

Steenwijkerland wil flink inzetten op woningbouw. Er is volgens de nieuwste woningbouwplannen de komende tien jaar ruimte voor 1735 woningen verdeeld over de gemeente. Daarbij richt de groei zich vooral op Steenwijk, Vollenhove en Oldemarkt en in mindere mate op Steenwijkerwold, Blokzijl, Sint Jansklooster en Giethoorn.

18 januari