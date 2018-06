Steenwijkerland lonkt naar miljoenen voor toerisme

video Stormloop op kaartjes musical in Giethoorn

10:03 De kaartverkoop verloopt net zo als het weer in 1776 was, toen het dorpje Beulaeke tijdens een zware storm verdween in de golven. Waren de zes voorstellingen van Storm over Beulaeke in het Steenwijker theater De Meenthe snel uitverkocht met in totaal 2400 bezoekers, ook voor de zes optredens in de open lucht in Giethoorn loopt het storm.