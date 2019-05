Steenwijkerland neemt maatregelen om niet in de rode cijfers te komen

Wethouder Marcel Scheringa zegt dat in de nota maatregelen worden voorgesteld die moeten leiden tot besparingen van ongeveer twee miljoen euro. ,,Dat doen we door heel kritisch te kijken naar een aantal bestaande plannen. Moeten we die nog uitvoeren of wellicht anders organiseren? Een voorbeeld daarvan is de fasering van geplande investeringen zoals in openbare verlichting.’’

Ook is het college volgens de wethouder zeer terughoudend geweest om geld vrij te maken voor nieuwe plannen. ,,Alleen voor echt noodzakelijke plannen, bijvoorbeeld de invoering van de Omgevingswet, maken we geld vrij.’’ Toch zijn de nu voorgestelde besparingsmaatregelen en de terughoudendheid bij het maken van nieuwe plannen, nog niet voldoende om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen.

Onzekerheid

Marcel Scheringa zegt dat dit financiële meerjarentekort bewust nu al is gepresenteerd in de PPN. ,,De reden dat wij dit doen is de grote onzekerheid met betrekking tot de extra financiële middelen die voor de gemeente Steenwijkerland beschikbaar komen. Nu forse maatregelen voorstellen, die wellicht achteraf niet nodig blijken te zijn, kunnen leiden tot onnodige maatschappelijke onrust. Ook willen we met een niet sluitende PPN een krachtig signaal afgeven aan de rijksoverheid dat de middelen die we krijgen voor uitvoering van de jeugdhulp substantieel te laag zijn. Daarmee sluiten we aan bij de mening en oproep van de VNG en van vele andere gemeenten.’’

Later in dit voorjaar wordt duidelijk hoeveel extra middelen voor de gemeente Steenwijkerland beschikbaar komen van het Rijk. Marcel Scheringa zegt dat ook dan pas duidelijk is of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om de financiën op orde te houden. Het college streeft naar een structureel sluitende meerjarenbegroting 2020-2023. De gemeenteraad behandelt de Perspectiefnota 2020 - 2023 op 9 juli.