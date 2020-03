Steenwijkerland ontmoedigt recreatievaart: bruggen niet open

Steenwijkerland benadrukt dat varen niet verboden is in deze coronatijd. Wel vraagt de gemeente de mensen die het water op willen zichzelf af te vragen of de vaartocht noodzakelijk is. ‘Als het gaat om recreatief varen, dan is het verstandig dit uit te stellen’, schrijft de gemeente in een persbericht.

Minder contactmomenten

Hiermee hoopt de gemeente op minder mobiliteit en minder contactmomenten op het water in verband met het coronavirus.

Om het varen te ontmoedigen, houdt de gemeente tot 1 juni vast aan het winterregime voor de bediening van gemeentelijke bruggen. Dit houdt in dat de bediening voor de bruggen op afroep alleen mogelijk is voor beroepsvaart, hulpdiensten en noodzakelijke recreatievaart, bijvoorbeeld een tocht van en naar huis.

Provincie

De provincie Overijssel nam eerder al dezelfde maatregel voor haar bruggen en sluizen in onder andere Giethoorn, Steenwijk, Dalfsen, Hasselt en Kampen. Volgens woordvoerder Ingrid Heijman wilde de provincie daarmee een signaal afgeven.

‘De oproep van de Rijksoverheid is om alleen strikt noodzakelijke bezoeken, werkzaamheden en contacten te hebben. Als wij het vaarseizoen net als normaal zouden beginnen dan geven we het signaal af dat het verantwoord is om te gaan recreëren op het water. Wij zijn van mening dat dit niet verantwoord is omdat hiermee allerlei extra contactmogelijkheden ontstaan’, stelt Heijman.

