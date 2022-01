Steenwijkerland pleit voor heropening: ‘Tijd voor nieuw begin’

De gemeente Steenwijkerland pleit voor een geleidelijke openstelling van de samenleving en heeft dit per brief laten weten aan Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ‘We vinden dat er een nieuwe balans nodig is, die recht doet aan de situatie waarin we ons bevinden.’

‘We zien dat onze lokale samenleving het moeilijk heeft. Niemand uitgezonderd’, schrijven gemeentesecretaris Judith de Groot en locoburgemeester Tiny Bijl in de brief namens de gemeente Steenwijkerland, die dinsdag is opgesteld. Ze pleiten voor een al dan niet geleidelijke openstelling van de samenleving.

Nieuw begin

‘Uiteraard veilig en verantwoord, maar zonder de zwarte beperking van een lockdown waarvoor het draagvlak steeds verder afneemt. Het is tijd voor een nieuw begin!’, schrijven De Groot en Bijl in de brief. Ze vinden dat de ondernemers op dit moment onevenredig zwaar worden getroffen.

Quote We vinden dat er een nieuwe balans nodig is Tiny Bijl , Locoburgemeester

‘We hebben de nieuwe minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport daarin een oproep gedaan. En die luidt: laat de coronamaatregelen aansluiten bij de situatie waarin we nu zitten. We hebben inmiddels een hoge vaccinatiegraad en de huidige Omikronvariant is weliswaar besmettelijk maar zorgt voor milde(re) klachten. Daar zou je de maatregelen op aan moeten passen’, licht Bijl toe in een persbericht.

Noodklok

‘Wat ons betreft is dat nu niet zo en worden ondernemers en sectoren die noodgedwongen dicht zijn, echt onevenredig zwaar getroffen. Zij luiden de noodklok en dat is in onze ogen meer dan terecht. Mensen begrijpen het niet meer.’

‘Het draagvlak voor de maatregelen wordt zo steeds kleiner. We pleiten er daarom voor om de samenleving veilig en verantwoord weer op gang te brengen en niet meer te kiezen voor de zware beperking van een lockdown.’

Lokale ondernemers

De brief is mede-ingegeven door noodkreten van lokale ondernemers. ‘Vandaag kregen we van ons lokaal ondernemerscollectief opnieuw een noodkreet: ‘We houden het niet meer vol'. Eenzelfde geluid hoorden we van onze lokale afdeling van Koninklijke Horeca Nederland. De landelijke steunmaatregelen ten spijt, want de realiteit is dat deze steun niet genoeg is om de schulden die zich inmiddels hebben opgestapeld, te compenseren.’

Dat neemt volgens Bijl en De Groot niet weg dat de gezondheid van kwetsbare doelgroepen beschermd moet worden. ‘Wel vinden we dat er een nieuwe balans nodig is.’ De raadsfracties van Zwartewaterland stuurden eerder een soortgelijke brandbrief naar premier Rutte, waarin zorgen over lokale ondernemers werden geuit.