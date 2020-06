Steenwijkerland sluit 2019 af met tekort van een miljoen: ‘We hebben meer geld nodig voor de jeugdzorg’

Steenwijkerland kwam in 2019 ruim een miljoen euro tekort. Dat tekort is ontstaan doordat de gemeente 2,5 miljoen euro meer moest uitgeven aan het sociale domein dan vooraf begroot.

,,Uit de jaarstukken 2019 blijkt dat we meer hebben uitgegeven dan begroot. Voor een groot deel is dat te verklaren door extra uitgaven in het sociaal domein. Dan hebben we het over ongeveer 2,5 miljoen extra”, stelt wethouder Marcel Scheringa in een persbericht.

Meer geld nodig

Volgens hem is de jeugdzorg daarbij een belangrijk aandachtspunt. Hij vraagt daarom om meer geld vanuit Den Haag. ,,We zijn van mening dat we te weinig financiële middelen van het Rijk krijgen voor de uitvoering van de gedecentraliseerde taken in het sociaal domein.”

,,Het Rijk zal echt structureel meer geld beschikbaar moeten stellen voor die taken, anders moeten we de komende jaren verder bezuinigen”, stelt Scheringa. Volgens hem is nog moeilijk aan te geven welke negatieve gevolgen de coronacrisis precies heeft op de financiën van de gemeente.

Tevreden

Scheringa is tevreden met wat de gemeente in 2019 bereikt heeft. ,,We hebben een kleine tachtig procent van de doelstellingen uit de programmabegroting 2019 gerealiseerd, onder andere met het Wedstrijdplan en de Regiodeal.”