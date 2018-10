Steenwijkerland stevent dit jaar af op overschot

Wethouder Marcel Scheringa is blij met de cijfers uit de Najaarsnota, vooral omdat voor de zomer nog rekening werd gehouden met tekort over 2018 van 903.000 euro. ,,Met het bovengenoemde overschot in de Najaarsnota kan deze verwachting bijgesteld worden naar een overschot van 1.072.000 euro, al zal pas bij het definitief opstellen van de jaarrekening blijken of deze verwachting ook gerealiseerd wordt”, aldus Scheringa.