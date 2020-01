Steenwijkerland wijst drie mogelijke locaties aan voor windmolens

RECHTSZAAK RUINERWOLD Me­de-verdachte Ruinerwold voelt zich onbegrepen: ‘Wat is er strafbaar aan geloven in God?’

21 januari De 67-jarige vader Gerrit-Jan van D. die negen jaar lang met zes kinderen in totale afzondering leefde op een boerderij in Ruinerwold, heeft zijn oudste kind een tijd lang verbannen naar een hondenhok. Zo liet hij zijn andere kinderen zien dat dit kind de familie in gevaar bracht. Mede-verdachte Josef B. vindt dat er niets verkeerds gebeurde. ,,Ik heb een rein geweten.”